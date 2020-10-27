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Şişecam’ın 2020 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin konsolide net satışları 14.6 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 3.5 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1.7 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ocak-Eylül 2020 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hâkim olduğu 2020 yılının dokuz aylık döneminde tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, “Ocak-Eylül döneminde konsolide net satışlarımız 14.6 milyar TL seviyesine ulaşırken, 500 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde Mayıs ayında yükselişe geçti. Özellikle Haziran ayından itibaren ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız Haziran-Eylül döneminde güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı” diye konuştu.

'SON ÇEYREK İÇİN OLUMLU SİNYAL'

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerine, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğine dikkat çeken Kırman, şöyle devam etti: “Bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarımız dirençli bir performans gösterdi. Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kolumuzun yanı sıra turizm sektörü ve hane halkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanımızda ise talepte önemli bir daralma yaşandı. Ancak Mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, uluslararası pazarlarda karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ivme kazandı. Yılın tamamı anlamında geçen seneye göre tahminlerimizi olumlu yönde geliştiren bir performans sergilediğimiz Haziran-Eylül dönemi yılın son çeyreği için olumlu bir sinyal verdi. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu önümüzdeki dönemde de tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceğiz.”

1.1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Ocak-Eylül 2020 dönemi için FAVÖK marjının yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Kırman, şöyle konuştu: “Küresel salgının başlangıcından itibaren maliyet tasarrufuna yönelik önlemleri hızla devreye aldık. Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi hızla güncelledik. Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle yılın dokuz aylık döneminde konsolide FAVÖK hacmimiz 4,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca güçlü mali yapımız operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi, istihdamı arttırmamızı ve dokuz aylık dönemde toplamda yaklaşık 1.1 milyar TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı.”

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini vurgulayan Kırman, “Özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitemizde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisimizde 2018-2020 döneminde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar TL seviyesindeki yatırımla hayat geçirdiğimiz yeni fırını 2 Ekim 2020 tarihinde ateşledik. Yıllık 240 bin ton kapasiteye sahip olan yeni fırından 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla da cam çekilmeye başlandı. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimizi Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz” diye konuştu.

FAALİYETLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRDİ

Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında bileştirmek üzere bu yılın başında yola çıktıklarını da hatırlatan Kırman, “Şişecam’ın 85’inci yılını kutladığımız ve tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz 2020 bizler için ayrıca bir önem sahip. Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız birleşme işlemine ilişkin başvurunun Temmuz ayında onaylanmasının akabinde Şişecam’ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin Genel Kurul toplantılarını da Ağustos ayında gerçekleştirdik. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme süreci Eylül ayı sonunda da tamamlanıp tescil edildi. Bu birleşme sayesinde çevik ve hızlı kurumların avantaj yakalayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacağımızı öngörüyoruz. Küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.