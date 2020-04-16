'Sırtlarındaki Hayat' yayına açıldı

İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu’nun 'Sırtlarındaki Hayat' adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin web sitesi üzerinden yayına açılıyor

İstanbul Modern Sinema, sinemaseverlere evde de sinema keyfi sunuyor. 2019'da müzenin Yönetmenlerle Buluşma film programında bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Ustaoğlu’nun 'Sırtlarındaki Hayat' adlı belgeselinin uzun versiyonu, Yeşim Ustaoğlu’nun desteğiyle, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Film, 16 -30 Nisan arasında izlenebilecek. Ustaoğlu’nun 2004'te 'Bulutları Beklerken' adlı filmine mekân ararken tamamladığı 'Sırtlarındaki Hayat', Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyünde çekildi. Belgesel, sırtlarında taşıdıkları ağır fiziksel yüklerin yanı sıra yaşam şartlarının zorlukları ve ailelerini çekip çevirmenin de getirdiği ağır yükün altında ezilmeden büyük bir dayanıklılık gösteren, her şeye rağmen şarkılarından ve yüzlerindeki gülümsemeden vazgeçmeyen kadınlara odaklanıyor. Uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili, dinmeden yağan yağmurların ve akarsuların seslerinin yankılandığı bölgeye içeriden bir bakış sunuyor.