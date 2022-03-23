Sırtından bıçaklanan genç öldü

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde husumetli olduğu bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Duruyol (25), aralarında daha öncesinden husumet bulunan Feridun T. (21) ile sokakta karşılaştı. Bir süre burada tartışan ikili kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi sonrası Feridun T., yanında getirdiği bıçakla Kadir Duruyol'u sırtından bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadir Duruyol, kanlar içerisinde yere yığılırken, Feridun T. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Duruyol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TREN GARI YAKININDA YAKALANDI

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri Feridun T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Feridun T.'yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakaladı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen Feridun T. emniyete götürüldü.