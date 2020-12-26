Sırtında jet motoruyla 900 metre yüksekliğe çıktı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Sling Pilot Akademisi pilotu 21 Aralık’taki eğitim uçuşu sırasında Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nın yakınında, 900 metre yükseklikte sırtında jet motoruyla uçan bir kişiyi tespit etti.

DHA'nın haberine göre pilot, jet motoruyla uçan kişiyi görüntülemeyi başardı.

Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı ancak görüntülenmediği iddiaları üzerine, FBI ve Federal Havacılık Dairesi, olay hakkında soruşturma başlattı.