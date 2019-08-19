19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve İsmail Balaban gibi er meydanının yıldızları arasında yer alan Ali Gürbüz, hem aile geleneğini sürdürmesi hem de karşılaştığı olumsuzluklara rağmen pes etmeyen yapısıyla dikkati çekiyor.
Başpehlivan dedesi Mehmet Gürbüz ve başpehlivan babası Recep Gürbüz'ün ardından ailenin üçüncü kuşağı olarak ata sporunu başarılı şekilde sürdüren Ali Gürbüz, küçük yaşta kaybettiği babasının yolundan gitmenin gururunu yaşıyor.
Babasının kendisi doğduktan 8 ay sonra 1988'de kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığının mutluluğunu yaşayamadan bir yıl sonra beynindeki tümörden dolayı vefat etmesiyle yetim kalan Ali Gürbüz, ailesinin gayreti ve güreşsever Antalya halkının teşvikleriyle çok çalışıp kente altın kemer getiren güreşçiler arasına adını yazdırdı.
Kırkpınar'da 2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Gürbüz, yaşadığı sakatlıklar ve diğer olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Yedi yıl sonra 2019'da başpehlivanlığı kazanan Gürbüz, ailesi ve Antalyalıları yeniden gururlandırdı.
En son bu yıl ikincisi düzenlenen Burdur Yağlı Güreşleri'nde de finalde rakibi Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, birinci oldu.
"BAŞARIM ASLA TESADÜF DEĞİL"
Başpehlivan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Antalyalı güreşçilerin er meydanlarına damga vurduğunu söyledi.
Güreşlerin finallerinde çoğunlukla Antalyalı pehlivanların karşılaştığını aktaran Gürbüz, Antalyalı güreşçilerin başarılı olmasının nedeninin bölge halkının ata sporuna tutku derecesinde ilgi göstermesi ve yağlı güreşin bir aile geleneği olarak kuşaktan kuşağa aktarılması olduğunu dile getirdi.
Kendisinin de dedesi ve babasından devraldığı geleneği sürdürdüğünü vurgulayan Gürbüz, başarının asla tesadüf olmadığını kaydetti.
"10 YAŞINDA KIRKPINAR'A GİTTİM"
Babası ve dedesi sayesinde güreşle büyüdüğünü anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:
"Çocukluktan beri güreşin içinde bulundum. Aileden geliyor zaten güreşçilik. 10 yaşında Kırkpınar'a giderek güreşe başlamış oldum. Güreşirken aklıma gelen rahmetli babam benim motive ediyor. Başarılı olmak için azimli ve hırslı olmak, hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Er meydanına hep ilk günkü heyecan ve disiplinle çıkıyorum. Ata sporunu elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım.'
Gürbüz, başarılarını devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!