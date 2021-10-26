Sırp modele darp dehşetinde yeni gelişme!

AA

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tortop ve avukatı katıldı. Müşteki Tanja Dukic'in avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

AA'nın haberine göre duruşma savcısı, sanığın eyleminin "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçuna dönüşebileceğini belirterek, uzlaştırma kapsamına giren suç nedeniyle dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

Bunun üzerine söz alan sanık Tortop, yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü dile getirerek, "Müşteki bipolar hastasıdır. Tanıklarımız da bunu söylemiştir. Ben de bununla ilgili belgeler sundum. Kamuoyunun sizi yanıltmasından korkuyorum." dedi.

Mahkeme, sanığa isnat edilen suçun "yaralama" suçu olarak değişme ihtimali bulunduğundan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşayan Sırp asıllı model Tanja Dukic ile organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop arasında 2 Haziran 2019'da kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop'un vurarak yaraladığı Dukic'i bıçakla tehdit edip odaya kilitlediği anlatılıyor.

Dukic'in adli muayene raporunda yaralandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Tortop'un "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Davanın 9 Eylül'de yapılan duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Dukic'i darbettiğinin Adli Tıp Kurumu raporu, ifadeler ve delillerle sabit olduğunu, ancak "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtmişti. Savcı, sanığın "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.