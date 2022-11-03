Sırbistan'dan 'casusluk' suçlaması

Sırbistan Ordusunun "Manevra 2022" isimli tatbikatına katılan Vucic, Kosova sınır yakınlarındaki askeri kışlayı gözlemlediği belirlenen ve düşürülerek imha edilen hava aracına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vucic, kışlaların üzerinde ilk kez hava aracı tespit etmediklerini belirterek, "Günler öncesinde fark edildi. Öncelikle uyardık. Kimseyle çatışma halinde değiliz. Ancak kışlalarımızda casusluk yapılmasına da izin veremeyiz. Hangarlarımıza kadar girip cephanemizi mi saysınlar?" dedi.
NATO'ya ait hava araçlarının da dün Kosova sınırı yakınlarındaki Brnjak ve Jarinje bölgesinde uçtuğunu ifade eden Vucic, "Onlar idari hattın 200 ila 500 metre uzağındaydı. NATO gerekli prosedüre saygı duyuyor. Onları düşürmeye hakkımız yok. Zaten onların amacı da fotoğraf toplamak ya da misket oynamak değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, hava araçlarının kime ait olduğunu netleşene kadar açıklama yapmayacaklarını, hafta sonu veya pazartesi halka sesleneceğini duyurdu.
Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının dün imha edildiği belirtilmişti.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.
KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ
Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.
Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.
Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.
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