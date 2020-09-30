Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cizre'de terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.