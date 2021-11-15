Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

DHA

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.