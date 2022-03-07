Şırnak’ta terör operasyonu!

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.