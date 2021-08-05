Şırnak’ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.
Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.
Anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını, hastalığına rağmen eylemini sürdüreceğini dile getirerek, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek." dedi.
Üstek, her hafta oğluna kavuşma ümidiyle HDP il binası önüne geldiğini aktardı.
Baba Ömer Üstek de 6 yıldır oğlunun yolunu gözlediklerini, her bayramı onsuz geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Üstek, "Oğlumun bir an önce gelmesini istiyorum. Diyarbakır'daki ailelerin çocukları gelince bizim de umudumuz arttı. İnşallah bizim çocuğumuz da bir an önce gelir. Artık anneler ağlamasın, kimsenin çocuğu ölmesin. Eylemi sürdüreceğiz." dedi.
İdil ilçesinden gelen ve oğlu dağa kaçırılan anne Hamdiye Arslan da 5 yıl önce oğlunun kendisinden koparıldığını anlatarak, her gün ona kavuşmanın ümidini yaşadığını belirtti.
Diyarbakır'da geçen hafta 3 ailenin evladına kavuşmasının umutlarını artırdığını dile getiren Arslan, " "Umudumuz var. Devletimizin de gücüyle en kısa zamanda çocuklarımıza kavuşacağız." diye konuştu.
Oğluna seslenen Arslan, "Oğlum devletine teslim ol. Annen senin yolunu gözlüyor. Geldiğinizde evinize, anne ve babanıza kavuşacaksınız. Sensiz ne gecemiz ne gündüzümüz var. Oğlum seni hasretle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 41 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Atan, "Diyarbakır annelerinden 3'ünün çocuklarına kavuşması Şırnak'taki ailelere de umut oldu. Bu ailelerimizin de bir an önce çocuklarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Ailelerimiz hasta halleriyle eyleme katılıyorlar. Bazı haftalar onların rahatsızlığı nedeniyle ara vermek zorunda kalıyoruz. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar eylemimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Eylül ayında 81 ilden kadın temsilcilerin eylemlerine destek vereceğini belirten Atan, birlikte yürüyüş düzenleyeceklerini belirtti.
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