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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak’ta nehirde aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Şırnak’ta nehirde aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehre atladığı iddia edilen şahıs için nehir ve çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, şahsı mezarlıkta ölü buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:05
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        Nehirde aranıyordu, mezarlıkta ölü bulundu
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        Cizre’de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir kişinin Dicle Nehri'ne atladığı bilgisi üzerine nehirde ve nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

        Ekipler nehirde arama çalışmalarını sürdürürken, nehre atladığı iddia edilen H.K. (35) Dağkapı Mahallesi'ndeki asri mezarlığında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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