Şırnaklı çocukların teras etkinlikleri sevinci

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde görevli gönüllü resim, müzik ve spor eğitmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan çocuk ve gençlerin, park ve oyunlardan uzak kalan çocukların evlerine gidiyor.Ev ziyaretlerinde seksek, yüz boyama, müzik ve resmin de yer aldığı etkinlikler gerçekleştiren gönüllüler çocuklara moral verirken, velilerin de takdirini kazanıyor.- Salgın boyunca uygulama sürecekŞırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğitimlere ara verdiklerini, salgını en az zararla atlatmak için 'online' eğitim ile ev ziyareti faaliyetlerine yöneldiklerini söyledi."Çocuklar ve gençler koronavirüs salgını nedeniyle merkezde bizimle beraber olamıyorlar ama biz onlara gidiyoruz." ifadesini kullanan Birlik, bu sayede öğrencilerin enerjisi boşaltarak rahatladığını kaydetti.Birlik, faaliyetlerin çocuklara moral verdiğini belirterek, şöyle konuştu:"Sıkılmamaları için onları evlerinde çeşitli etkinliklerle buluşturuyoruz. Ziyaret edilen evlerin terasında ve balkonlarında sek sek oyunu başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynuyorlar. Çocuklar dışarı çıkmayınca huzursuzluk çıkarıyor, böyle olunca aile de huzursuz oluyor. Spor, sanat ve kültürel aktiviteler sayesinde çocuklar rahatlıyor."Eğitmen Remziye Sevim, çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, şunları aktardı:"Çocukları mutu edince biz de çok mutlu oluyoruz. Onların yüzündeki o sevinç bizim moralimizi yükseltiyor. Hep onlara yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Biz salgın süresince evlerin kapısını çalmaya devam edeceğiz. Bu süreçte öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Onların gelişimlerini derslerini takip ediyoruz. Bazı aileler çocukların sıkıntılarını anlatınca biz de ziyaretlerle onlara destek veriyoruz."- Aileler ve öğrenciler mutluÖğrenci velisi Yaşar Ürek, sosyal izolasyon için evlerinde kaldıklarını, gönüllü eğitmenler gözetiminde yapılan ziyaretlerin çocuklara büyük moral verdiğini söyledi.Ürek, faaliyet düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:"Bu etkinlikle çok mutlu olduk. Salgın nedeniyle evden çıkamayan çocuklar parkları ve oyun alanlarını özlüyor. Enerjisini boşaltamadıkları için evde yaramazlık daha çok oluyor. Eğitmenlerin çocuklarla aktivite düzenleyip onların enerjisini dışarıya atmasına vesile olması hem çocukları hem de bizleri rahatlattı"- "Çok mutlu oldum"Gazipaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Berfin Ergin, kendilerini evlerinde ziyaret edip etkinlik düzenleyen öğretmenleriyle güzel bir gün geçirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.Öğrenci Rabia Birlik ise gençlik merkezinde daha önce resim kursuna katıldığını belirterek, "Özlediğim öğretmenlerimizin evimizi ziyaret etmesiyle çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.
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