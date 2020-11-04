Şırnaklı çocuklar, spor tesisleriyle tozdan topraktan kurtuldu

İdil'de PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonların ardından huzurun sağlanmasıyla çocuklar ve gençler spora yöneldi.Terör saldırılarının ardından güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun yaşandığı ilçede, çocuklar ve gençler, antrenörlerin gözetiminde spor yapıyor.Birkaç yıl önce toprak sahada top koşturup spor yapan çocuklar ve gençler, artık Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ilçe stadyumunda ve kapalı spor salonunda antremanlarını gerçekleştiriyor.Yıllarca terörün gölgesinde kalan ve sağlanan huzur ve güven ortamıyla devlet eliyle yürütülen ihya çalışmalarıyla büyük bir dönüşümün yaşandığı ilçede, yapılan spor tesislerinde top koşturan, antrenmanlarını gerçekleştiren gençler, katıldıkları müsabakalarda başarılarını artırdı.
- Müjdat Bozkurt: "Çocuklar çok mutlu"
İdil Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Müjdat Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, branşlarında eğitimli antrenörler vasıtasıyla spor tesislerinde atletizm, hentbol, voleybol, futsal, basketbol, boks, kort tenisi, badminton gibi 8 branşta spor eğitimi verdiklerini söyledi.
Çok verimli spor eğitimi gerçekleştiğini ifade eden Bozkurt, mevcut spor branşlarına katılımın iyi olduğunu, yaklaşık 200 sporcunun antrenmanlara katıldığını belirtti.Devletin yaptığı spor yatırımları ve yapılmaya devam eden spor tesislerinden ilçe halkının çok mutlu olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:
"Çocuklar çok mutlu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde 2 bin kişilik ilçe stadımız yeni yapıldı. Artık gençler taş, toprak ve dikenli alanlarda sporlarını yapmıyorlar. Devletimizin yaptığı daha konforlu ve üst düzey teknolojiye sahip spor tesislerinde antrenmanlarını ve maçlarını yapıyorlar. Bu da gençler için çok mutluluk verici bir durum. Gençler adına, ilçe halkı adına devletimize, büyüklerimize teşekkür ediyorum."
Daha önce ilçede bu spor tesislerinin olmadığı dönemde katılımın ciddi anlamda az olduğunu anımsatan Bozkurt, sporcu bulmakta zorluk çektiklerini hatırlattı.Yapılan yatırımların gurur verici olduğunu dile getiren Bozkurt, "Sporcuyu spora teşvik ettiğimiz zaman 'ben sporumu nerede yapayım, bir alan mı var' derdi. Ama son zamanlarda son 4 yıldır devletin ilçede yaptığı yatırımlar sayesinde katılım üst düzeyde. Gençlerimiz artık dışarıdaki taşlı tozlu alanlarda değil, devletimizin yaptığı üst düzey konfora sahip tesislerde sporunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
- Antrenör Şakar: "İdil'de bir spor salonunun olması, gençler için çok önemli"
Voleybol antrenörü Peyruze Şakar da haftanın 5 günü antrenman programlarının olduğunu, öğrencilerin öğleden sonra okul çıkışı spora geldiklerini kaydetti.Yarışmalara da katıldıklarını bildiren Şakar, okul sporlarına, il yarışmalarına, bölgesel yarışlara hazırlık yaptıklarını anlattı.
Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde sporcu yetiştirdiklerini aktaran Şakar, "İdil'de bir spor salonunun olması, gençler için çok önemli. Çocukları buraya kazandırıyoruz. Dışarıda kötü alışkanlıklar edinmektense burada yarışmalara hazırlanmaları, spor yapmaları onlar için çok önemli. Katılım sayısı velilerin de desteğiyle gün geçtikçe artıyor. Biz de bu yüzden çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.
Spor salonunda voleybol oynayan Elif Sakçak ise okuldan sonra antrenman için spor salonuna geldiğini, yarışmalara hazırlandıklarını dile getirdi.Sakçak, "İl birincisi olduk, bölgesel turnuvalara katıldık." dedi.
- "Bu tür sahalardaki çalışmamız verimimizi artırıyor"
İlçe stadyumunda spor yapan Burak Toktan ise liseyi yeni bitirdiğini ve üniversiteye hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Eskiden toprak sahada, daha doğrusu arazide antrenman yapıyorduk. Verimli olmuyordu. Taşın toprağın, çamurun içinde kayıyorduk, düşüyorduk. Benim gibi arkadaşlarımın çoğu sakatlandı. Şu an bu statta çalışıyoruz. Bu daha iyi ve verimli oluyor. Atletizm için kendi pistimizin olması daha iyi olurdu. Hocamızın yönlendirmesi ile katıldığım atletizm yarışmalarında il ve bölge derecelerim var. Bu tür sahalardaki çalışmamız verimimizi artırıyor."
Mervan Haykır da yaklaşık 1 yıldır statta çalıştığını vurgulayarak, "Çalışmalarımla atletizmde sayısız dereceler elde ettim. Daha önce toprak sahalarda antrenman yapıyorduk. Taşlar arasında ayaklarımız ağrıyordu, koşamıyorduk fazla. Sahanın yapılmasıyla imkanlarımız iyileşti. Bundan dolayı daha çok başarı yakalamaya başladık." diye konuştu.
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