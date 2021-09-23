Şırnak ve Batman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri yapıldı

AA

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanına kadar sürdü.

İlgi gören etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda 81 ilde spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının her yaştan vatandaşı spor yapmaya teşvik etmek olduğunu dile getiren Pehlivan, "İstiyoruz ki spor bir yaşam tarzı haline gelsin. Erken yaşta çocuklarımızın, gençlerimizin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde ve spor kurslarında spor branşlarını öğrenmesi ve kendine uygun bir sporu ömür boyu yapmasını istiyoruz." dedi.

Pehlivan, ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca çeşitli yatırımların olduğunu ifade ederek, hem il merkezinde hem de bütün ilçelerde spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar tesislerin sayısının her geçen gün arttığını aktardı.

"Tesislerimiz her geçen gün artıyor. Spor tesislerimiz artıkça vatandaşlarımız daha çok kullanıyor. Nitekim Şırnak geçen hafta açıklanan istatistiklere göre spor tesislerini en çok kullanan ilk 5 il arasında. Bu da ilimiz için sevindirici bir durum." diyen Pehlivan, kentin genç bir nüfusa sahip olduğunu, gençlerin çok erken yaşta spor yapma alışkanlığını edinmesini istediklerini kaydetti.

Yürüyüşe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kurumların temsilcileri ve sporcular katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına uygun gerçekleştirilen etkinlikte tekvando, masa tenisi, tenis, mini golf ve dart gibi branşlarda müsabakalar yapıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Şahin, hareketli yaşamın önemine değinerek, hedeflerinin spor bilincini her yaştan kişiye aktarmak olduğunu belirtti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Sporu bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Çünkü hareketsiz bir yaşam hastalıkların ve sağlıksız bir yaşamın nedeni. Hareketsiz yaşam noktasında geçmiş dönemlere göre yeni nesil çok daha büyük bir tehdit altında. Gençlerimiz maalesef akıllı telefonlar ve bilgisayarlar ile çok fazla hemhal oluyor. Biz sokaklarda akşama kadar top peşinde koştururduk. Bizim neslimiz çok daha hareketli bir yaşam içerisindeydi. Yeni nesil daha durağan ve hareketsiz bir hayat yaşıyor. Pek çok hastalık da bu hareketsiz yaşamın neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür etkinliklerle yapmamız gereken bu farkındalığı oluşturmak ve hareketli yaşamı kendimize ilke edinebilmek. Gün içerisinde hareketli olmalıyız."