Şırnak Valiliği, 300 lisanslı sporcuya malzeme desteği sağladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen dağıtım töreninde farklı branşlardaki 300 sporcuya, 300 eşofman, 300 spor ayakkabı, tişört ve sporcu malzemesi dağıtıldı.
Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, spor faaliyetlerinin koronavirüs nedeniyle seyircisiz ortamda oynandığını, zor günleri atlatarak tekrar eski günlere seyircili ve coşkulu tribünlere kavuşacak günlerin yakın olduğunu söyledi.
Spor kulüplerine valilik olarak her zaman destekte bulunduklarını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:
"Bugün hem valiliğimiz hem de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla temin ettiğimiz malzemeleri sizlere teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah, bu destekler bugünlerdeki gibi yarınlarda da olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün spor faaliyetlerinde il olarak desteğini görüyoruz. Şu anda bütün ilçelerimizde yatırımlarımız söz konusu. Yüzme havuzları yapılıyor, semt sahaları yapılıyor, spor organizasyonları yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. İnşallah sporcularımız da bu desteklere karşın sporda gerekli başarıları elde edeceklerdir."
Salgına rağmen geçen aylarda Beytüşşebap'ta Kato Dağı eteklerinde rafting şampiyonası, merkezde yamaç paraşütü turnuvası düzenlediklerini anımsatan Pehlivan, kısa zamanda teniste ulusal turnuva yapacaklarını bildirdi.
Kent genelinde 30 bin lisanslı sporcu olduğunu ifade eden Pehlivan, "Son iki yılda 4 bin sporcu artışı gerçekleşti. İnşallah bundan sonra da artarak devam edecek. Sporcu sayımız da spor faaliyetlerimiz de artacak ve hep birlikte bunun mutluluğunu, memnuniyetini yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Dağıtım törenine, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve sporcular katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı Vali Pehlivan'a hediye etti.
Konuşmanın ardından sporculara malzeme dağıtımı yapıldı.
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