İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci olan Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Şırnak'a döndü. İspanya'nın Barcelona kentinde 13 Ekim'de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci olan Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Şırnak UYAFA Takımı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Oyuncuların aileleri, çocuklarına sarıldığı sırada duygu dolu anlar yaşadı. Genç yetenekler, ikincilik kupasını geçen ay girdiği suda boğularak hayatını kaybeden takımın oyuncularından Hamza Avil'in babası Ayhan Avil'e verdi. Gözyaşlarını tutamayan baba Ayhan Avil, burada yaptığı konuşmada, sporcuların oğlu Hamza'dan bir farkının olmadığını ve kazanılan kupa ile gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunu karşılamaya gelen baba Ali Gedik de başarıyla dönen çocukları ile gurur duyduklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, bir haftalık maratonda 7 maç oynadıklarını söyledi.

Mağlup olmadıklarını ve berabere kaldıkları maçta da penaltılarda yenildiklerini dile getiren Birlik, "Sporcularımız çok güzel oyun sergiledi. Amacımız birincilik kupasını almaktı ama kısmet değilmiş. İkincilik kupasını çocuklarımız, suda boğularak vefat eden geçen seneki takım arkadaşları Hamza Avil'in babasına verdiler. Duygusal anlar yaşadık." diye konuştu.

İspanya'nın Barcelona kentinde 13 Ekim'de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan Şırnak UYAFA Takımı, grup maçlarında Polonya'yı 3-0, Fransa'yı 2-0, Danimarka'nın iki takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etmişti.

Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, finale yükseldi. Takım, finalde Polonya takımı ile karşı karşıya gelmişti. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya’ya penaltılar da 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda ikinci olmuştu.