Şırnak UYAFA Takımı, Barselona'da 2. oldu

İspanya'nın Barselona kentinde 13 Ekim'de başlayan ve 19 Ekim'de sona erecek olan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan Şırnak UYAFA Takımı (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi),grup maçlarında Polonya takımını 3-0, Fransa takımını 2-0, Danimarka'nın 2 takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Takım, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 yendi.

5'TE 5'LE FİNALE YÜKSELDİLER

Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, final maçına yükseldi. Takım, final maçında da Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, maçta kıyasıya mücadele etti. Normal süresi 1-1 biten final maçında Şırnak UYAFA takımı, Polonya karşısında penaltılar sonucunda 4-2 yenildi.

İKİNCİLİK KUPASINI KALDIRDILAR

Ciner Grubu'nun sponsor olduğu takım, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda bu sonuçla ikincilik kupasını kaldırdı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Öte yandan Şırnaklı minik sporcular, aldıkları 2'incilik galibiyeti sonrası Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Takımı, geçen yıl da düzenlenen Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞIRNAK UYAFA TAKIMI'NA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."