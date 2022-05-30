Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile Şırnak’ta 25 Mayıs'ta başlayan, 12 yaş altı 60 sporcudan oluşan 10 takımın katıldığı UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

Turnuvanın son gününde, Şırnak Şehir Stadı'nda oynanan maçların ardından ilk 4 takım belli oldu. Buna göre, Trabzonspor, Adıyamanspor'u 3-0 yenerek 3'üncü olurken, Şırnakspor ise Diyarbakırspor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Şırnakspor, gelecek yıl Erzurum'da 25-31 Mayıs'ta düzenlenecek "UYAFA Palandöken Cup Turnuvası"nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Karşılaşmaların ardından konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin son yıllarda sportif başarılar ve önemli turnuvalarla anıldığını söyledi.

Şırnakspor’un şampiyon olarak kendilerini gururlandırdığını aktaran Yarka, "Takımımız önümüzdeki yıl bu tarihlerde uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil edecek. İnşallah orada da en iyi şekilde hem ülkemizi hem de kentimizi temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Programa, Vali Vekili Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tatar, sporcu ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​