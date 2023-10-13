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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'taki "özel güvenlik bölgesi" kararı

        Şırnak'taki 14 bölge için "geçici özel güvenlik bölgesi" kararı

        Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:15
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        Şırnak'taki "özel güvenlik bölgesi" kararı
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        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 13-27 Ekim tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre, valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden;

        Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya, Tanin Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Ekim(dahil), 27 Ekim (dahil) tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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