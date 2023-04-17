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Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8 kişi hafif yaralandı

Giriş: 17.04.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
Yolcu minibüsü devrildi
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İHA

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Uludere ilçesi Yemişli köyü arasında hizmet veren yolcu minibüsü, Ortası köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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