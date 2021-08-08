AA

İlçenin Faraşin Yaylası'nda dün akşam üstü hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen 7 kişiye, yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isterken yıldırım isabet ettiği öğrenildi.

AA'nın haberine göre, olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.