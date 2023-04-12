Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıkladı!

ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak’ın Silopi ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası İpekyolu gölete dönerken araçlar ise ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı. İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, sonrası dereler taşarken, ilçe merkezinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.