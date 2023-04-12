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Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıkladı! 13 Nisan 2023 Şırnak Silopi'de okul var mı?

Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıkladı!

Şırnak Silopi'de yaşanan yoğun sağanak yağışın ardından gözler okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Şırnak'ın civar şehirlerinde sel felaketi yaşandı. Şırnak Kaymakamlığı okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 13 Nisan Şırnak Silopi'de okulların tatil durumu hakkında Valilik açıklaması...

Giriş: 12.04.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şırnak Silopi son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinin Şırnak'ta yoğun yağış etkili olmaya başladı. Şırnak Kaymakamlığı sel felaketinin yaşandığı Şırnak'ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. İşte 13 Nisan 2023 Şırnak'ta okullardaki son durum...

  • ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Şırnak’ın Silopi ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi.

    Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası İpekyolu gölete dönerken araçlar ise ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı. İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, sonrası dereler taşarken, ilçe merkezinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.

  • EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ!

    İlçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi. Silopi Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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