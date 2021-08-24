Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

AA

Vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 5 kızıl şahin ve 2 baykuş, Şırnak-Siirt yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Birimin sorumlusu veteriner hekim Şerif Tadik, kendilerine ulaşan kuşların çoğunun ateşli silahla yaralandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayvanlar bize ulaştığında birimimizde onların durumuna göre 15 ila 30 gün arasında tedavilerinin ardından doğaya bırakıyoruz. Halihazırda bir kara çaylak kuşumuz var. Kuş, ateşli silah yaralanması ile birimimize ulaştı. Tedavisi devam ediyor. 2-3 ay misafirimiz olacak. Uçacak duruma geldiğinde kendisini doğaya salacağız."

Tadik, vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istedi.​​​​​​​​​​​​​​