Şırnak'ta yaralı bulunan iki baykuş ve bir şahin tedaviye alındı

AA

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuşların kurum veterineri tarafından tedavilerine başlandı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, Güçlükonak ve Silopi ilçesinden 2 yavru alaca baykuşun ve yaralı kızıl şahinin kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Kalay, kuşları Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına aldıklarını belirtti.

Kuşların çok önemli bir sorununun olmadığını dile getiren Kalay, gerekli tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaklaşık 1 ay sonra kuşları doğal alanlarına bırakacaklarını bildirdi.



