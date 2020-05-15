İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.