Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Uludere ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 19 kilo 662 gram eroin ve türü belirlenemeyen 29 kilo 256 gram uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.