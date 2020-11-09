Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Bazı ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman, dijital materyal ve yasaklı el ilanları bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.