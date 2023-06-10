Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tulal operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait EYP düzeneği tespit edildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde ele geçirilen EYP düzeneği imha edildi.