Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca, Gabar Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince PKK'ya ait 5 RPG-7 antitank ve bir ısı güdümlü roket mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan namlusu, 6 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 savunma el bombası, 1500 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjörü, 1300 uçaksavar mühimmatı, 1400 PKM biksi mühimmatı, 40 doçka mühimmatı, biri lazer metreli 2 dürbünle çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü vurgulandı.