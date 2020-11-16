Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ operasyonları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Kasım arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.