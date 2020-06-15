Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 1'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.