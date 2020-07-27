Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.