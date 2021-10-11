Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 4-10 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 38'i PKK, 2'si FETÖ şüphelisi toplam 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36'sı serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.