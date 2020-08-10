Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde 3-9 Ağustos tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ilgili il ve birimine teslim edildi, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.