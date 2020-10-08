Şırnak'ta terör mağduru 929 aile yeni evlerine kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi kamera ile kayda alındı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutların noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçte hem Bakanlığın hem de Valiliğin yoğun çaba gösterdiğini belirten Eren, "Pandemi nedeniyle kura çekimine vatandaşlarımızı dahil etmedik. Komisyon gözetiminde mahalle muhtarı ve azaları da komisyona dahil edilerek noter huzurunda kuramızı tamamlayacağız. Cumhuriyet Mahallesi 4. bölge 2. etapta yapımı tamamlanan 984 konutun 929'unu vatandaşlarımıza inşallah kura yöntemiyle teslim etmeyi planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
"Bu kura ile 5 bin 30 konutu teslim etmiş olacağız." diyen Eren, 5 bin 716 konutun yapıldığını ve hazır beklediğini aktardı.
Eren, "Geriye kalan konutlarımızı da etap dışında kalan vatandaşlarımıza bir aksilik olmaz ise ekim ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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