Şırnak'ta tedavisi tamamlanan ulu doğan doğaya bırakıldı

AA

Silopi ilçesinde bir hafta önce Habur Sınır Kapısı'nda ülkeye yasa dışı yollardan sokulmak istenirken el konulan ulu doğanın, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı.

Tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuş, Şırnak-Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, nadir görülen türlerden ulu doğanı bitkin ve hasta olarak teslim aldıklarını, bir haftalık tedavinin ardından kuşun doğaya salınacak seviyeye geldiğini söyledi.

Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını bize ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." dedi.

Kalay, ulu doğanı ülkeye sokmak isteyen M.Y'ye 7 bin 967 lira idari ceza verildiğini sözlerine ekledi.