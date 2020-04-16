Şırnak'ta sosyal medyadan sahte hesapla terör propagandasına soruşturma

AA

Sosyal medyada "DEVA Partisi Şırnak İl Teşkilatı" adıyla bölgede şehit düşen askerlere hakaret ve küçümseyici içerikli paylaşım yapan hesabın sahte olduğu belirlendi.

Büyük tepki çeken hesapla ilgili Şırnak Valiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu Twitter hesabında yer alan partinin Şırnak'ta kurulu teşkilatının bulunmadığı, hesapla ilgili olarak emniyet birimlerinin, kullanıcının kim olduğunun tespitine yönelik çalışmaları etraflıca sürdürdüğü bildirildi.

Valilik paylaşımının ardından hesabın kısa süre sonra kaldırıldığı görüldü.