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Şırnak'ta silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 22.03.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
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DHA

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Turgut Mahallesi´nde meydana geldi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan Ül olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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