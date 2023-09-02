Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

        Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

        Şırnak Uludere'de serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:13 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı'na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk'in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        solda: Resul Berk (18), sağda: Nurullah Berk (21)
        solda: Resul Berk (18), sağda: Nurullah Berk (21)

        DHA'nın haberine göre, Habur Çayı'nda yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #şırnak
        #Uludere
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Habertürk Anasayfa