Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı'na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk'in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

solda: Resul Berk (18), sağda: Nurullah Berk (21)

DHA'nın haberine göre, Habur Çayı'nda yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.