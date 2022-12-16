İsimleri kütüphanede yaşayacak

DHA

Terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllardan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Şırnak'ta şehit edilen bebek ve çocukların isimlerinin yaşatılması amacıyla Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve 3 ay önce İçişleri Bakanlığı´na sunulan `Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi´ onaylandı.

Proje kapsamında Şırnak'ta terör saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilen 120 bebek ve çocuğun isminin verileceği kütüphanelerin oluşturulması için 7 anaokulu belirlendi. Bu kapsamda Şehri Nuh Anaokulunda ilk `Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi´ açıldı. İlk kütüphanenin açılışına Vali Osman Bilgin, Eşi İlknur Bilgin, Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

`BUNLARIN HEPSİ KÜRT ÇOCUKLARI´

Vali Osman Bilgin, yapılan açılışın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Şırnak, terörün o lanetli yüzünü en açık, en sorunlu yıllarını yaşayan illerden birisi. Görüyorsunuz isimsiz bebek diyoruz. Bunu biz uydurmuyoruz. Bunu maalesef sözde insan hakları, demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet ve millet anlayışını ortaya koyan ama bu manada hiçbir demokratik değer tanımayan, hiçbir insan hakları değerini tanımayan, bütün insan hakları değerlerini ayak altına alan ve bu mana da kendi uluslarının çıkarlarını bölgede devam ettirecek aparatlar arayan ve maalesef sözde Kürt halkının temsilcisiymiş gibi hareket edip ama özde sadece ve sadece emperyalist devletlerin aparatı olan terör örgütünün burada yapmış olduğu katliamları görüyoruz. Bunların hepsi Kürt çocukları. Sözde Kürt halkının geleceğini Kürt halkının çıkarlarını temsilini, demokrasisini savunduğunu iddia eden bir örgüt, hiçbir ideolojik anlayışı olmayan, hatta ideolojiyi bırakın konuşması olmayan, konuşmayı bırakın sadece nefes alıp veren çocukları mı katlederek sözde demokrasiden bahsediyorlar?" dedi.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da, projenin amacının şehit olan çocukların isimlerini yaşatmak olduğunu belirterek, "Geçmişe baktığımızda terör örgütü 80´li, 90´lı yıllarda köy baskınları yaparak daha dünyaya gelmemiş isimsiz bebeklerimizi, çocuklarımızı katletti. Şimdiye kadar şehit askerlerimiz, korucularımız ve sivil şehitlerimiz için 27 tane kütüphane açtık. İlimizde jandarmadan aldığımız bilgiye göre 120 şehit çocuğumuz var. Bunların arasında sıfır yaş, 6 aylık, 1 aylık bebekler var. Onların adını yaşatmak için böyle bir proje yaptık. Hedefimiz 7 tane kütüphane açmak. Bu 120 çocuğumuzun ismini yaşatmak" diye konuştu.