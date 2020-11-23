Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili ilin birimine teslim edildi. 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.