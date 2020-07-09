Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 5 terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.