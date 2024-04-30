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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü

        Şırnak'ta otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü

        Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:47
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        Şırnak'ta otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü
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        Şırnak'ta Nurullah E'nin kullandığı otomobil, Cizre- Şırnak kara yolunun İkizce mevkisinde karşı yönden gelen Hacı B. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Nurullah E. ağır yaralandı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        TIR sürücüsü Hacı B. gözaltına alındı.

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        #trafik kazası
        #şırnak
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