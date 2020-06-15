Şırnak'ta ortaokul öğrencisi hafızlık eğitimini uzaktan eğitimle tamamladı

Silopi İlçe Müftülüğü ile Silopi İmam Hatip Ortaokulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim programı sayesinde, Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda yaklaşık 1,5 yıldır hafızlık eğitimi alan Hüseyin Kunur'un eğitimine devam etmesi sağlandı.
Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmenleri Said Tuncer ile Tamer Alioğlu'nu her gün görüntülü arayarak eğitim alan Kunur, evde kaldığı 3 aylık süre zarfında hafızlık eğitiminin başarıyla bitirdi.
Kunur yaptığı açıklamada, Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda başlatılan uzaktan eğitim sayesinde 3 ayda hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Koronavirüs salgını nedeniyle kurslarımız kapandı. Bu süre zarfında hafızlılık eğitimimi uzaktan eğitim alarak bitirdim. Bütün herkes hafız olabilir. Hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmeni Said Tuncer de uzaktan eğitim sayesinde 50 öğrencinin hem hafızlık hem de Arapça dil eğitimi aldığını belirtti.
Salgın dolayısıyla on-line eğitim verdiklerini aktaran Tuncer, "Hüseyin kardeşimiz hafızlığını çok şükür tamamlamayı başardı. Özellikle İmam Hatip Ortaokulunda okuyan kardeşlerimizin hem okuma hem de kurslarımızda eğitimini alıp hafız olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmeni Tamer Alioğlu ise "Bu süreçte öğrencimizle görüntülü iletişim kurup hafızlığını bitirmesini sağladık." ifadelerini kullandı.
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