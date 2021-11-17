Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte sabah hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklara sığınan keçilerini almaya giderken dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Kuzeninin köylülere haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri Onan'ı İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Onan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.