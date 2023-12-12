İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise ilçe genelinde oluşabilecek her türlü olaya karşı ekiplerin hazır bekletildiğini, şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını, kaymakamlık birimlerinin vatandaşların refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için her daim hazır olduğunu belirtti.