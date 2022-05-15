Şırnak'ta kadın cansız bedeni bulundu

AA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dere kenarında kadın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Başverimli beldesi yakınlarında, tır sürücüleri dere kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, Van nüfusuna kayıtlı Sakine D'ye ait olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.