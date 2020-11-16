Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 20 kilo 939 gram eroin, 18,47 gram metamfetamin, 9,42 gram esrar, 1479 paket gümrük kaçağı sigara, 500 puro, 290 cep telefonu aksesuarı, 3,85 kilogram tütün ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.