Şırnak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Berat G. idaresindeki otomobil, Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha'nın yakınında Halil K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAMERALARCA KAYDEDİLDİ
Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta çarpışmanın etkisiyle otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve kıvılcım çıktığı görülüyor.